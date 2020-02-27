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Лента
Матч-центр
Моя команда
Жо Инге Бергет
№23
Нападающий
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Команда
Мальме
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
11 сент. 1990 (29) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Мальме
0
Вольфсбург
3
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Мальме
1
был в запасе