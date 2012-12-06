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Дэйви Клод Анган
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Штутгарт
0 : 1
Мольде
45'
45'
45'
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
45'
минуты: 1' - 64'
Штутгарт
0
Мольде
1
минуты: 1' - 64'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Мольде
1 : 2
Копенгаген
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 85' - 90'
Мольде
1
Копенгаген
2
минуты: 85' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Мольде
1 : 2
ФКСБ
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 77' - 90'
Мольде
1
ФКСБ
2
минуты: 77' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
ФКСБ
2 : 0
Мольде
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Мольде
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Копенгаген
2 : 1
Мольде
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 83'
Копенгаген
2
Мольде
1
минуты: 1' - 83'