Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Джошуа Гатт
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Мольде
Гражданство
США
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
Штутгарт
0 : 1
Мольде
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 68'
Штутгарт
0
Мольде
1
минуты: 1' - 68'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Мольде
1 : 2
Копенгаген
41'
41'
41'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Мольде
1
Копенгаген
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Мольде
1 : 2
ФКСБ
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 46'
Мольде
1
ФКСБ
2
минуты: 1' - 46'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
ФКСБ
2 : 0
Мольде
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 69'
ФКСБ
2
Мольде
0
минуты: 1' - 69'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
Мольде
2 : 0
Штутгарт
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 81' - 90'
Мольде
2
Штутгарт
0
минуты: 81' - 90'