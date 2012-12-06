Стинслид Бьорре
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
Штутгарт
0 : 1
Мольде
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
был в запасе
Штутгарт
0
Мольде
1
был в запасе
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
Мольде
1 : 2
Копенгаген
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Мольде
1
Копенгаген
2
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
ФКСБ
2 : 0
Мольде
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Мольде
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
Мольде
2 : 0
Штутгарт
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Мольде
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Копенгаген
2 : 1
Мольде
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
был в запасе
Копенгаген
2
Мольде
1
был в запасе