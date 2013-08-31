Антонио Роцци
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 21:45
Ювентус
4 : 1
Лацио
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 21:45
был в запасе
Ювентус
4
Лацио
1
был в запасе
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
Лацио
2 : 1
Удинезе
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
был в запасе
Лацио
2
Удинезе
1
был в запасе