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Антонио Роцци
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
21:45
Ювентус
4 : 1
Лацио
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
4
Лацио
1
был в запасе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
21:45
Лацио
2 : 1
Удинезе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
21:45
был в запасе
Лацио
2
Удинезе
1
был в запасе