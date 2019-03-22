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Лента
Матч-центр
Моя команда
Борек Докал
№9
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
30 сент. 1988 (31) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
Англия
5 : 0
Чехия
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
был в запасе
Англия
5
Чехия
0
был в запасе