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Джон Чибуике
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
Байер
1 : 0
Русенборг
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Байер
1
Русенборг
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Русенборг
3 : 2
Рапид
28'
28'
28'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
28'
минуты: 1' - 75'
Русенборг
3
Рапид
2
минуты: 1' - 75'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
1 : 2
Металлист
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 77'
Русенборг
1
Металлист
2
минуты: 1' - 77'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Байер
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 79' - 90'
Русенборг
0
Байер
1
минуты: 79' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Рапид
1 : 2
Русенборг
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Рапид
1
Русенборг
2
был в запасе