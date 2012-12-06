Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Моххамед Авал Исса
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Русенборг
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
Байер
1 : 0
Русенборг
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 46' - 90'
Байер
1
Русенборг
0
минуты: 46' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Русенборг
3 : 2
Рапид
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Русенборг
3
Рапид
2
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Металлист
3
Русенборг
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
1 : 2
Металлист
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Русенборг
1
Металлист
2
был в запасе
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Байер
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 69' - 90'
Русенборг
0
Байер
1
минуты: 69' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Рапид
1 : 2
Русенборг
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Рапид
1
Русенборг
2
был в запасе