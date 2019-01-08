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Матч-центр
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Серинье Моду Кара Мбодж
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
11 нояб. 1989 (30) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
8.01.2019
8 янв. 2019
вт
21:00
Нант
2 : 0
Монпелье
8.01.2019
8 янв. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
ПСЖ
1 : 0
Нант
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Нант
3 : 2
Марсель
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Нант
3
Марсель
2
был в запасе
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
22:45
Сент-Этьен
3 : 0
Нант
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
22:45
был в запасе
Сент-Этьен
3
Нант
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Нант
1 : 1
Анжер
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Нант
1
Анжер
1
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:00
Ренн
1 : 1
Нант
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Ренн
1
Нант
1
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
Нант
5 : 0
Генгам
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Нант
5
Генгам
0
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Амьен
1 : 2
Нант
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Нант
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Нант
4 : 0
Тулуза
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
4
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
16:00
Бордо
3 : 0
Нант
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
16:00
был в запасе
Бордо
3
Нант
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Лион
1 : 1
Нант
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Нант
1 : 2
Ницца
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
18:00
Лилль
2 : 1
Нант
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
18:00
был в запасе
Лилль
2
Нант
1
был в запасе