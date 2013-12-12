Мика Коппинен
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
Шериф
2 : 0
Тромсе
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 23:05
был в запасе
Шериф
2
Тромсе
0
был в запасе
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 19:00
Анжи
1 : 0
Тромсе
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 19:00
был в запасе
Анжи
1
Тромсе
0
был в запасе
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 20:00
Тромсе
1 : 1
Шериф
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 20:00
был в запасе
Тромсе
1
Шериф
1
был в запасе
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Тоттенхэм
3 : 0
Тромсе
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 62'
Тоттенхэм
3
Тромсе
0
минуты: 1' - 62'