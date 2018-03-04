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Игорь Ламбарский
№20
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
4.03.2018
4 марта 2018
вс
14:00
Тюмень
0 : 0
Нижний Новгород
4.03.2018
4 марта 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 61'
Тюмень
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 61'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2 : 2
Сочи
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 89'
Нижний Новгород
2
Сочи
2
минуты: 1' - 89'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Шинник
1 : 2
Нижний Новгород
74'
74'
74'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
74'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
Нижний Новгород
2 : 1
Волгарь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
минуты: 46' - 90'
Нижний Новгород
2
Волгарь
1
минуты: 46' - 90'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
19:00
минуты: 46' - 90'
Химки
0
Нижний Новгород
2
минуты: 46' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 0
Томь
62'
62'
62'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 46' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
0
минуты: 46' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Нижний Новгород
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 67'
Крылья Советов
1
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 67'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 2
Нижний Новгород
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 80'
Луч
1
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 80'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 3
Кубань
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Кубань
3
минуты: 1' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 81'
Ротор
1
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 81'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 88'
Нижний Новгород
2
Факел
1
минуты: 1' - 88'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
Зенит-2
2 : 1
Нижний Новгород
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Зенит-2
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 75'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 75'
Нижний Новгород
0
Енисей
2
минуты: 1' - 75'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Нижний Новгород
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 72'
Балтика
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 72'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 3
Спартак-2
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
минуты: 13' - 90'
Нижний Новгород
1
Спартак-2
3
минуты: 13' - 90'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
Тамбов
2 : 1
Нижний Новгород
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 55'
Тамбов
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 55'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Оренбург
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Нижний Новгород
0
Оренбург
1
минуты: 46' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
1 : 2
Тюмень
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 44'
Нижний Новгород
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 44'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3 : 1
Нижний Новгород
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
минуты: 1' - 63'
Сочи
3
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 63'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Шинник
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
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