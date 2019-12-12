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Лента
Матч-центр
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Сэм Ларссон
№11
Нападающий
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Команда
Херенвен
Гражданство
Швеция
Дата рождения
10 апр. 1993 (27) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Порту
3 : 2
Фейеноорд
22'
22'
22'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
22'
минуты: 1' - 90'
Порту
3
Фейеноорд
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Фейеноорд
2 : 2
Рейнджерс
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
2
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Янг Бойз
2 : 0
Фейеноорд
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
2
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Фейеноорд
2 : 0
Порту
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
2
Порту
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Рейнджерс
1 : 0
Фейеноорд
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'