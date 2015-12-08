Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Тобиас Сана
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
8.12.2015
8 дек. 2015
вт
22:45
Реал
8 : 0
Мальме
8.12.2015
8 дек. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 64'
Реал
8
Мальме
0
минуты: 1' - 64'
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
Мальме
1 : 0
Шахтер
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
был в запасе
Мальме
1
Шахтер
0
был в запасе
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
Мальме
0 : 2
Реал
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Мальме
0
Реал
2
был в запасе
15.09.2015
15 сент. 2015
вт
21:45
ПСЖ
2 : 0
Мальме
15.09.2015
15 сент. 2015
вт
21:45
был в запасе
ПСЖ
2
Мальме
0
был в запасе