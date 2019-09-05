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Лента
Матч-центр
Моя команда
Якоб Йоханссон
№6
Полузащитник
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Команда
Ренн
Гражданство
Швеция
Дата рождения
21 июня 1990 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
Фарерские острова
0 : 4
Швеция
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Фарерские острова
0
Швеция
4
был в запасе