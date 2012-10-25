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Матч-центр
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Самед Йесил
№61
Нападающий
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Команда
Люцерн
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Ливерпуль
1 : 0
Анжи
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Ливерпуль
1
Анжи
0
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Янг Бойз
3 : 5
Ливерпуль
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
был в запасе
Янг Бойз
3
Ливерпуль
5
был в запасе