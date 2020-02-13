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Матч-центр
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Порту (Кристиан Португез )
№9
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 мая 1992 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Мирандес
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Мирандес
1
минуты: 1' - 90'
6.02.2020
6 февр. 2020
чт
21:00
Реал
3 : 4
Реал Сосьедад
6.02.2020
6 февр. 2020
чт
21:00
был в запасе
Реал
3
Реал Сосьедад
4
был в запасе
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Осасуна
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Осасуна
1
был в запасе
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Эспаньол
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
0
был в запасе