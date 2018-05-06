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Прейсе Накулма
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
6.05.2018
6 мая 2018
вс
18:00
Нант
0 : 2
Монпелье
6.05.2018
6 мая 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
18:00
Лион
2 : 0
Нант
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
20:30
Нант
1 : 1
Ренн
29'
29'
29'
20.04.2018
20 апр. 2018
пт
20:30
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Нант
1 : 1
Дижон
33'
33'
33'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
33'
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
18:00
Монако
2 : 1
Нант
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
18:00
был в запасе
Монако
2
Нант
1
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
Нант
0 : 3
Сент-Этьен
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Нант
0
Сент-Этьен
3
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
Нант
0 : 1
Амьен
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:00
был в запасе
Нант
0
Амьен
1
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Ницца
1 : 1
Нант
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Ницца
1
Нант
1
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
19:00
Нант
2 : 2
Лилль
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Нант
2
Лилль
2
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Тулуза
1 : 1
Нант
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
23:00
Нант
0 : 1
ПСЖ
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
23:00
был в запасе
Нант
0
ПСЖ
1
был в запасе
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Нант
1 : 0
Монако
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
был в запасе
Нант
1
Монако
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
19:00
Ренн
2 : 1
Нант
31'
31'
31'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Нант
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
ПСЖ
4 : 1
Нант
60'
60'
60'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
60'
был в запасе
ПСЖ
4
Нант
1
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
22:00
Нант
2 : 1
Тулуза
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Нант
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
Нант
2 : 1
Генгам
43'
43'
43'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Бордо
1 : 1
Нант
45'
45'
45'
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
45'
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
Нант
1 : 0
Метц
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Метц
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
Страсбур
1 : 2
Нант
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Нант
2
минуты: 1' - 90'
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