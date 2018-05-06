Прейсе Накулма
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
6.05.2018 6 мая 2018 вс 18:00
Нант
0 : 2
Монпелье
6.05.2018 6 мая 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 18:00
Лион
2 : 0
Нант
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2018 20 апр. 2018 пт 20:30
Нант
1 : 1
Ренн
29'
29'
29'
20.04.2018 20 апр. 2018 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
Нант
1 : 1
Дижон
33'
33'
33'
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:00
33'
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
7.04.2018 7 апр. 2018 сб 18:00
Монако
2 : 1
Нант
7.04.2018 7 апр. 2018 сб 18:00
был в запасе
Монако
2
Нант
1
был в запасе
1.04.2018 1 апр. 2018 вс 18:00
Нант
0 : 3
Сент-Этьен
1.04.2018 1 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Нант
0
Сент-Этьен
3
был в запасе
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
Нант
0 : 1
Амьен
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Нант
0
Амьен
1
был в запасе
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
Ницца
1 : 1
Нант
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Ницца
1
Нант
1
был в запасе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 19:00
Нант
2 : 2
Лилль
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Нант
2
Лилль
2
был в запасе
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Тулуза
1 : 1
Нант
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 23:00
Нант
0 : 1
ПСЖ
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 23:00
был в запасе
Нант
0
ПСЖ
1
был в запасе
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Нант
1 : 0
Монако
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
был в запасе
Нант
1
Монако
0
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 19:00
Ренн
2 : 1
Нант
31'
31'
31'
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Нант
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
ПСЖ
4 : 1
Нант
60'
60'
60'
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
60'
был в запасе
ПСЖ
4
Нант
1
был в запасе
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 22:00
Нант
2 : 1
Тулуза
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
Дижон
1 : 0
Нант
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:00
Нант
2 : 1
Генгам
43'
43'
43'
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Бордо
1 : 1
Нант
45'
45'
45'
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
45'
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
Нант
1 : 0
Метц
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Метц
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
Страсбур
1 : 2
Нант
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Нант
2
минуты: 1' - 90'
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