Бертран Траоре
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лион
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
6 сент. 1995 (24) года
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лион
14
1
3
5
0