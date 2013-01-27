Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мохаммед Абу
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
19:00
Райо Вальекано
3 : 0
Бетис
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
19:00
был в запасе
Райо Вальекано
3
Бетис
0
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Гранада
2 : 0
Райо Вальекано
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Гранада
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
20.12.2012
20 дек. 2012
чт
22:00
Райо Вальекано
3 : 0
Леванте
20.12.2012
20 дек. 2012
чт
22:00
был в запасе
Райо Вальекано
3
Леванте
0
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
19:00
Валенсия
0 : 1
Райо Вальекано
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
19:00
был в запасе
Валенсия
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
17:00
Эспаньол
3 : 2
Райо Вальекано
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Эспаньол
3
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 59'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
17:00
Райо Вальекано
2 : 1
Депортиво
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
17:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Депортиво
1
был в запасе
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:00
Вальядолид
6 : 1
Райо Вальекано
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:00
был в запасе
Вальядолид
6
Райо Вальекано
1
был в запасе
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
20:45
Райо Вальекано
0 : 2
Реал
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
20:45
был в запасе
Райо Вальекано
0
Реал
2
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
22:30
Атлетико
4 : 3
Райо Вальекано
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
22:30
был в запасе
Атлетико
4
Райо Вальекано
3
был в запасе