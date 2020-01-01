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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Марлос (Марлос Ромеро Бонфим)
№11
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
7 июня 1988 (31) год
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шахтер
1
0
1
0
0