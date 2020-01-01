Марлос (Марлос Ромеро Бонфим)
№11
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
7 июня 1988 (31) год
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шахтер
1
0
1
0
0