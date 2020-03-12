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Лента
Матч-центр
Моя команда
Марлос (Марлос Ромеро Бонфим)
№11
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
7 июня 1988 (31) год
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Вольфсбург
1
Шахтер
2
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'