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Амаду Мутари
№40
Полузащитник
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Нигер
Дата рождения
19 янв. 1994 (26) лет
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:15
Университатя
0(3) : 0(1)
Гонвед
57'
57'
57'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:15
минуты: 1' - 90'
Университатя
0(3)
Гонвед
0(1)
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:55
Гонвед
0 : 0
Университатя
25.07.2019
25 июля 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Гонвед
0
Университатя
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Жальгирис
1 : 1
Гонвед
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Жальгирис
1
Гонвед
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
22:00
Гонвед
3 : 1
Жальгирис
11.07.2019
11 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Гонвед
3
Жальгирис
1
минуты: 1' - 90'