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Леви Мадинда
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Габон
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:15
Сельта
4 : 3
Леванте
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:15
был в запасе
Сельта
4
Леванте
3
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
Сельта
0 : 2
Атлетико
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
22:30
был в запасе
Сельта
0
Атлетико
2
был в запасе
3.01.2016
3 янв. 2016
вс
0:05
Малага
2 : 0
Сельта
3.01.2016
3 янв. 2016
вс
0:05
был в запасе
Малага
2
Сельта
0
был в запасе
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
22:30
Сельта
0 : 1
Атлетик
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
22:30
был в запасе
Сельта
0
Атлетик
1
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:15
Гранада
0 : 2
Сельта
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:15
был в запасе
Гранада
0
Сельта
2
был в запасе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
0:05
Бетис
1 : 1
Сельта
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
0:05
был в запасе
Бетис
1
Сельта
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
0:05
Сельта
2 : 1
Спортинг
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
0:05
был в запасе
Сельта
2
Спортинг
1
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
0:05
Депортиво
2 : 0
Сельта
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
0:05
был в запасе
Депортиво
2
Сельта
0
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
18:00
Сельта
1 : 5
Валенсия
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
18:00
был в запасе
Сельта
1
Валенсия
5
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
0:05
Реал Сосьедад
2 : 3
Сельта
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
0:05
минуты: 90' - 90'
Реал Сосьедад
2
Сельта
3
минуты: 90' - 90'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
Сельта
1 : 3
Реал
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
был в запасе
Сельта
1
Реал
3
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:00
Вильярреал
1 : 2
Сельта
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:00
был в запасе
Вильярреал
1
Сельта
2
был в запасе
2.10.2015
2 окт. 2015
пт
21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
2.10.2015
2 окт. 2015
пт
21:30
был в запасе
Сельта
0
Хетафе
0
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
23:00
Эйбар
1 : 1
Сельта
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
23:00
был в запасе
Эйбар
1
Сельта
1
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Сельта
4 : 1
Барселона
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
был в запасе
Сельта
4
Барселона
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Севилья
1 : 2
Сельта
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
был в запасе
Севилья
1
Сельта
2
был в запасе