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Лента
Матч-центр
Моя команда
Маттиас Гинтер
№28
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 янв. 1994 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
отбор че-2020
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Боруссия
23
1
0
1
0