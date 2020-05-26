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Маттиас Гинтер
№28
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 янв. 1994 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
отбор че-2020
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Байер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
76'
76'
76'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
11'
11'
11'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
11'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
1
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Байер
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Боруссия
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
0
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Боруссия
2 : 1
Фортуна
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Фортуна
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
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