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Оливер Сорг
№25
Защитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 мая 1990 (30) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Фортуна
2 : 1
Ганновер-96
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Ганновер-96
3 : 0
Фрайбург
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
3
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
4.05.2019
4 мая 2019
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
4.05.2019
4 мая 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 0
Майнц
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Майнц
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Герта
0 : 0
Ганновер-96
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
3 : 1
Ганновер-96
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Шальке-04
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
Аугсбург
3 : 1
Ганновер-96
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:30
Штутгарт
5 : 1
Ганновер-96
60'
60'
60'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
5
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Ганновер-96
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Ганновер-96
0
был в запасе
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 0
Нюрнберг
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Нюрнберг
0
был в запасе
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
22:30
Ганновер-96
0 : 3
РБ Лейпциг
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Ганновер-96
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Вердер
56'
56'
56'
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Фортуна
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
0
Фортуна
1
минуты: 1' - 90'
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
Фрайбург
1 : 1
Ганновер-96
19.12.2018
19 дек. 2018
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:30
Майнц
1 : 1
Ганновер-96
81'
81'
81'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 2
Герта
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Герта
2
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:00
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:00
был в запасе
Боруссия
4
Ганновер-96
1
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 2
Аугсбург
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Аугсбург
2
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:30
Айнтрахт
4 : 1
Ганновер-96
65'
65'
65'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
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