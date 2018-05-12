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Фаллу Дианье
№3
Защитник
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Команда
Метц
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
Амьен
2 : 0
Метц
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
Лилль
3 : 1
Метц
86'
86'
86'
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
3
Метц
1
минуты: 1' - 90'
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
Метц
1 : 1
Кан
81'
81'
81'
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Кан
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
Ренн
1 : 2
Метц
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Метц
2
минуты: 1' - 90'
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
18:00
Метц
0 : 5
Лион
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Лион
5
минуты: 1' - 90'
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Метц
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Страсбур
2
Метц
2
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Метц
1 : 1
Нант
54'
54'
54'
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
ПСЖ
5 : 0
Метц
40'
40'
40'
10.03.2018
10 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
5
Метц
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
Труа
1 : 0
Метц
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Труа
1
Метц
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
Метц
0 : 1
Монпелье
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
22:45
Марсель
6 : 3
Метц
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Марсель
6
Метц
3
минуты: 1' - 90'
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Метц
2 : 1
Ницца
33'
33'
33'
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
Монако
3 : 1
Метц
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Метц
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Метц
27'
27'
27'
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Метц
1
минуты: 1' - 90'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Метц
3 : 0
Страсбур
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Метц
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
Монпелье
1 : 3
Метц
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Метц
3
минуты: 1' - 90'
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Ренн
5'
5'
5'
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Метц
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Метц
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Метц
0 : 3
Марсель
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
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