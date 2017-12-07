Рафаэль Хольцхаушер
№26
Полузащитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 21:00
Аустрия
0 : 0
АЕК
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Аустрия
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Милан
5 : 1
Аустрия
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Милан
5
Аустрия
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 21:00
Риека
1 : 4
Аустрия
30'
30'
30'
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Риека
1
Аустрия
4
минуты: 1' - 90'
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Аустрия
1 : 3
Риека
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Аустрия
1
Риека
3
минуты: 1' - 90'
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
АЕК
2 : 2
Аустрия
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
АЕК
2
Аустрия
2
минуты: 1' - 90'