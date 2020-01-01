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Лента
Матч-центр
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Антонио Рюдигер
№2
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 марта 1993 (27) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
отбор че-2020
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Челси
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