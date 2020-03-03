Антонио Рюдигер
№2
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 марта 1993 (27) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.03.2020 3 марта 2020 вт 22:45
Челси
2 : 0
Ливерпуль
3.03.2020 3 марта 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
Челси
2 : 0
Ноттингем Форест
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Челси
2
Ноттингем Форест
0
был в запасе