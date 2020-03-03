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Матч-центр
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Антонио Рюдигер
№2
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 марта 1993 (27) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
отбор че-2020
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
3.03.2020
3 марта 2020
вт
22:45
Челси
2 : 0
Ливерпуль
3.03.2020
3 марта 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Челси
2 : 0
Ноттингем Форест
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
был в запасе
Челси
2
Ноттингем Форест
0
был в запасе