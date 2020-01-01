Тобиас Штробль
№5
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 мая 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Боруссия
5
0
0
1
0