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Джозеф-Клод Гуай
№21
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
США
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2011/2012
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
16:30
Боруссия
0 : 1
Гамбург
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
0
Гамбург
1
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Шальке-04
2 : 1
Боруссия
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
1
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Боруссия
2 : 2
Штутгарт
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
минуты: 73' - 90'
Боруссия
2
Штутгарт
2
минуты: 73' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
Майнц
2 : 0
Боруссия
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
был в запасе
Майнц
2
Боруссия
0
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Фрайбург
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
3
Фрайбург
1
был в запасе