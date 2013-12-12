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Лента
Матч-центр
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Армандо Сипото Бохале Акуэрако
№3
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Экваториальная Гвинея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Пандурий
0 : 0
Пасуш де Феррейра
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
был в запасе
Пандурий
0
Пасуш де Феррейра
0
был в запасе
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Днепр
4 : 1
Пандурий
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
был в запасе
Днепр
4
Пандурий
1
был в запасе
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
Пандурий
1 : 2
Фиорентина
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 86' - 90'
Пандурий
1
Фиорентина
2
минуты: 86' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Фиорентина
3 : 0
Пандурий
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Фиорентина
3
Пандурий
0
был в запасе
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Пасуш де Феррейра
1 : 1
Пандурий
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Пасуш де Феррейра
1
Пандурий
1
был в запасе