Скотт Аллан
№19
Полузащитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 нояб. 1991 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2018 25 июля 2018 ср 21:45
Селтик
3 : 1
Русенборг
25.07.2018 25 июля 2018 ср 21:45
был в запасе
Селтик
3
Русенборг
1
был в запасе
18.07.2018 18 июля 2018 ср 21:45
Селтик
3 : 0
Алашкерт
18.07.2018 18 июля 2018 ср 21:45
был в запасе
Селтик
3
Алашкерт
0
был в запасе