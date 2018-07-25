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Лента
Матч-центр
Моя команда
Скотт Аллан
№19
Полузащитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 нояб. 1991 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
25.07.2018
25 июля 2018
ср
21:45
Селтик
3 : 1
Русенборг
25.07.2018
25 июля 2018
ср
21:45
был в запасе
Селтик
3
Русенборг
1
был в запасе
18.07.2018
18 июля 2018
ср
21:45
Селтик
3 : 0
Алашкерт
18.07.2018
18 июля 2018
ср
21:45
был в запасе
Селтик
3
Алашкерт
0
был в запасе