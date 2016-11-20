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Эдуардо Варгас
№9
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
англия. премьер-лига
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2015/2016
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:30
Хоффенхайм
2 : 2
Гамбург
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:30
минуты: 78' - 90'
Хоффенхайм
2
Гамбург
2
минуты: 78' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Хоффенхайм
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:30
минуты: 71' - 90'
Бавария
1
Хоффенхайм
1
минуты: 71' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:30
Хоффенхайм
1 : 0
Герта
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Герта
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
Байер
0 : 3
Хоффенхайм
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 78' - 90'
Байер
0
Хоффенхайм
3
минуты: 78' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Фрайбург
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Фрайбург
1
был в запасе
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
16:30
Ингольштадт
1 : 2
Хоффенхайм
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Ингольштадт
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:30
минуты: 73' - 90'
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
минуты: 73' - 90'
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
Дармштадт
1 : 1
Хоффенхайм
83'
83'
83'
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:00
минуты: 54' - 90'
Дармштадт
1
Хоффенхайм
1
минуты: 54' - 90'