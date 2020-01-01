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Матч-центр
Моя команда
Ахмед Муса
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Россия. Премьер-лига - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ЦСКА
10
6
3
0
0