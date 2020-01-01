Ахмед Муса
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ЦСКА
10
6
3
0
0