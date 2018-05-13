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Ахмед Муса
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
ЦСКА
2 : 1
Анжи
9'
9'
9'
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
9'
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
6.05.2018
6 мая 2018
вс
19:00
ЦСКА
6 : 0
Арсенал
11', 49'
11', 49'
11', 49'
6.05.2018
6 мая 2018
вс
19:00
11', 49'
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
6
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:30
Зенит
0 : 0
ЦСКА
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
ЦСКА
2 : 1
Краснодар
73', 85'
73', 85'
73', 85'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
73', 85'
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
ЦСКА
3 : 0
Амкар
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
3
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1 : 1
ЦСКА
78'
78'
78'
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
78'
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
9.04.2018
9 апр. 2018
пн
19:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
9.04.2018
9 апр. 2018
пн
19:30
минуты: 1' - 58'
ЦСКА
1
Динамо
2
минуты: 1' - 58'
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
1 : 2
ЦСКА
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 84'
Ростов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 84'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
16:30
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
11.03.2018
11 марта 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'
3.03.2018
3 марта 2018
сб
14:00
ЦСКА
1 : 0
Урал
3.03.2018
3 марта 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Урал
0
минуты: 1' - 90'