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Алехандро Гальвез
№23
Защитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 июня 1989 (30) лет
Рост
190
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
4
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
33'
33'
33'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
5
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
55'
55'
55'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Райо Вальекано
66'
66'
66'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
20:30
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
9.03.2019
9 марта 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Леганес
2
был в запасе
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
23:00
Алавес
0 : 1
Райо Вальекано
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
23:00
был в запасе
Алавес
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
4 : 2
Сельта
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
был в запасе
Райо Вальекано
4
Сельта
2
был в запасе
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
был в запасе
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 1
Леванте
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Леванте
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
39'
39'
39'
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 54'
Реал
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 54'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:45
Бетис
2 : 0
Райо Вальекано
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
23:00
Райо Вальекано
1 : 0
Эйбар
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:15
Валенсия
3 : 0
Райо Вальекано
51'
51'
51'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Валенсия
3
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:45
Райо Вальекано
2 : 3
Барселона
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 71'
Райо Вальекано
2
Барселона
3
минуты: 1' - 71'
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