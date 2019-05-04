Алехандро Гальвез
№23
Защитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 июня 1989 (30) лет
Рост
190
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.05.2019 4 мая 2019 сб 14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
4.05.2019 4 мая 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
4
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
33'
33'
33'
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
5
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
55'
55'
55'
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:30
Вильярреал
3 : 1
Райо Вальекано
66'
66'
66'
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2019 9 марта 2019 сб 20:30
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
9.03.2019 9 марта 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 20:30
был в запасе
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
4.02.2019 4 февр. 2019 пн 23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
4.02.2019 4 февр. 2019 пн 23:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Леганес
2
был в запасе
28.01.2019 28 янв. 2019 пн 23:00
Алавес
0 : 1
Райо Вальекано
28.01.2019 28 янв. 2019 пн 23:00
был в запасе
Алавес
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 20:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 23:00
Райо Вальекано
4 : 2
Сельта
11.01.2019 11 янв. 2019 пт 23:00
был в запасе
Райо Вальекано
4
Сельта
2
был в запасе
5.01.2019 5 янв. 2019 сб 15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
5.01.2019 5 янв. 2019 сб 15:00
был в запасе
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 20:30
Райо Вальекано
2 : 1
Леванте
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 20:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Леванте
1
был в запасе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
39'
39'
39'
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:30
минуты: 1' - 54'
Реал
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 54'
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 22:45
Бетис
2 : 0
Райо Вальекано
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 23:00
Райо Вальекано
1 : 0
Эйбар
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:15
Валенсия
3 : 0
Райо Вальекано
51'
51'
51'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Валенсия
3
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2018 3 нояб. 2018 сб 22:45
Райо Вальекано
2 : 3
Барселона
3.11.2018 3 нояб. 2018 сб 22:45
минуты: 1' - 71'
Райо Вальекано
2
Барселона
3
минуты: 1' - 71'
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