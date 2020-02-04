Кайл МакФадзин
№5
Защитник
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
20 февр. 1987 (33) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 22:45
Бирмингем Сити
1(4) : 1(1)
Ковентри
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Бирмингем Сити
1(4)
Ковентри
1(1)
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Ковентри
0 : 0
Бирмингем Сити
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Ковентри
0
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90'
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Ковентри
3 : 0
Бристоль Роверс
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Ковентри
3
Бристоль Роверс
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
Бристоль Роверс
2 : 2
Ковентри
5'
5'
5'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Бристоль Роверс
2
Ковентри
2
минуты: 1' - 90'