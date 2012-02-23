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Лента
Матч-центр
Моя команда
Ставрос Цукалас
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
ПАОК
0 : 3
Удинезе
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
был в запасе
ПАОК
0
Удинезе
3
был в запасе
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
Удинезе
0 : 0
ПАОК
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
был в запасе
Удинезе
0
ПАОК
0
был в запасе