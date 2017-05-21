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Марко Симич
№55
Защитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
16 июня 1987 (32) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Оренбург
2 : 0
Ростов
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
минуты: 15' - 90'
Оренбург
2
Ростов
0
минуты: 15' - 90'
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Анжи
1 : 2
Ростов
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
19:00
Ростов
4 : 2
Рубин
14.05.2017
14 мая 2017
вс
19:00
минуты: 56' - 90'
Ростов
4
Рубин
2
минуты: 56' - 90'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
19:30
Ростов
1 : 0
Амкар
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
19:30
минуты: 1' - 42'
Ростов
1
Амкар
0
минуты: 1' - 42'
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
Ростов
1 : 0
Уфа
25.04.2017
25 апр. 2017
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Спартак
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
ЦСКА
0 : 0
Ростов
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:30
был в запасе
ЦСКА
0
Ростов
0
был в запасе
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Ростов
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
0
Ростов
0
был в запасе
3.04.2017
3 апр. 2017
пн
19:30
Ростов
0 : 0
Краснодар
3.04.2017
3 апр. 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Ростов
0
был в запасе