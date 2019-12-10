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Матч-центр
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Жардел (Жардел Нивалдо Виейра)
№33
Защитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 марта 1986 (34) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
Бенфика
3 : 0
Зенит
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
23:00
был в запасе
Бенфика
3
Зенит
0
был в запасе
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
РБ Лейпциг
2 : 2
Бенфика
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Бенфика
2
был в запасе
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
Лион
3 : 1
Бенфика
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 16' - 90'
Лион
3
Бенфика
1
минуты: 16' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Бенфика
2 : 1
Лион
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
был в запасе
Бенфика
2
Лион
1
был в запасе
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
Зенит
3 : 1
Бенфика
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Бенфика
1 : 2
РБ Лейпциг
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Бенфика
1
РБ Лейпциг
2
был в запасе