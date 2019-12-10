Жардел (Жардел Нивалдо Виейра)
№33
Защитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
29 марта 1986 (34) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
Бенфика
3 : 0
Зенит
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 23:00
был в запасе
Бенфика
3
Зенит
0
был в запасе
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
РБ Лейпциг
2 : 2
Бенфика
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Бенфика
2
был в запасе
5.11.2019 5 нояб. 2019 вт 23:00
Лион
3 : 1
Бенфика
5.11.2019 5 нояб. 2019 вт 23:00
минуты: 16' - 90'
Лион
3
Бенфика
1
минуты: 16' - 90'
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
Бенфика
2 : 1
Лион
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
был в запасе
Бенфика
2
Лион
1
был в запасе
2.10.2019 2 окт. 2019 ср 22:00
Зенит
3 : 1
Бенфика
2.10.2019 2 окт. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
Бенфика
1 : 2
РБ Лейпциг
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
был в запасе
Бенфика
1
РБ Лейпциг
2
был в запасе