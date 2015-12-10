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Ондрей Швейдик
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Слован
2 : 4
Марсель
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Слован
2
Марсель
4
минуты: 1' - 90'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Брага
2 : 1
Слован
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Брага
2
Слован
1
был в запасе
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
Гронинген
0 : 1
Слован
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Гронинген
0
Слован
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Слован
1 : 1
Гронинген
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Слован
1
Гронинген
1
минуты: 1' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
Марсель
0 : 1
Слован
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Марсель
0
Слован
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Слован
0 : 1
Брага
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
был в запасе
Слован
0
Брага
1
был в запасе