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Матч-центр
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Константинос Стафилидис
№5
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Греция
Дата рождения
2 дек. 1993 (26) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отбор че-2020
германия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 3
Вольфсбург
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Вольфсбург
3
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Хоффенхайм
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Хоффенхайм
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Байер
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Байер
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
48'
48'
48'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
48'
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 1
Боруссия
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Боруссия
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
был в запасе
Унион
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
2 : 4
Аугсбург
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Аугсбург
4
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Хоффенхайм
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Фортуна
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Фортуна
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Хоффенхайм
1 : 5
Майнц
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Хоффенхайм
1
Майнц
5
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Кельн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Хоффенхайм
2
Шальке-04
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 62' - 90'
Бавария
1
Хоффенхайм
2
минуты: 62' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Боруссия
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Боруссия
3
был в запасе
23.09.2019
23 сент. 2019
пн
21:30
Вольфсбург
1 : 1
Хоффенхайм
23.09.2019
23 сент. 2019
пн
21:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Фрайбург
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
0
Фрайбург
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Байер
0 : 0
Хоффенхайм
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Байер
0
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 2
Вердер
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Вердер
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Хоффенхайм
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Хоффенхайм
0
был в запасе