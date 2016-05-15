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Александер Фарнеруд
№9
Полузащитник
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Команда
Хэкен
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Эмполи
2 : 1
Торино
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
минуты: 71' - 90'
Эмполи
2
Торино
1
минуты: 71' - 90'
8.05.2016
8 мая 2016
вс
21:45
Торино
1 : 2
Наполи
8.05.2016
8 мая 2016
вс
21:45
был в запасе
Торино
1
Наполи
2
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Торино
5
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
Торино
1 : 3
Сассуоло
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
минуты: 72' - 90'
Торино
1
Сассуоло
3
минуты: 72' - 90'
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Рома
3 : 2
Торино
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Рома
3
Торино
2
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
16:00
Болонья
0 : 1
Торино
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
16:00
минуты: 80' - 90'
Болонья
0
Торино
1
минуты: 80' - 90'
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Торино
2 : 1
Аталанта
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Торино
2
Аталанта
1
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
21:45
Интер
1 : 2
Торино
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
21:45
минуты: 80' - 90'
Интер
1
Торино
2
минуты: 80' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Торино
1 : 4
Ювентус
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Ювентус
4
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Дженоа
3 : 2
Торино
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
3
Торино
2
был в запасе
6.03.2016
6 марта 2016
вс
14:30
Торино
1 : 1
Лацио
6.03.2016
6 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Торино
1
Лацио
1
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:45
Милан
1 : 0
Торино
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:45
был в запасе
Милан
1
Торино
0
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 0
Карпи
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Торино
0
Карпи
0
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:00
Палермо
1 : 3
Торино
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Палермо
1
Торино
3
был в запасе
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
17:00
Торино
1 : 2
Кьево
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 57' - 90'
Торино
1
Кьево
2
минуты: 57' - 90'
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
Сампдория
2 : 2
Торино
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Сампдория
2
Торино
2
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Торино
0
Верона
0
был в запасе