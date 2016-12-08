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Одил Ахмедов
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
23:05
Ницца
2 : 1
Краснодар
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Краснодар
1 : 1
Зальцбург
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
Шальке-04
2 : 0
Краснодар
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 62'
Шальке-04
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 62'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Краснодар
0 : 1
Шальке-04
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 75'
Краснодар
0
Шальке-04
1
минуты: 1' - 75'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Краснодар
5 : 2
Ницца
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 59'
Краснодар
5
Ницца
2
минуты: 1' - 59'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Зальцбург
0 : 1
Краснодар
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 62'
Зальцбург
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 62'