Одил Ахмедов
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.12.2016 8 дек. 2016 чт 23:05
Ницца
2 : 1
Краснодар
8.12.2016 8 дек. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Краснодар
1 : 1
Зальцбург
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 23:05
Шальке-04
2 : 0
Краснодар
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 62'
Шальке-04
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 62'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Краснодар
0 : 1
Шальке-04
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 75'
Краснодар
0
Шальке-04
1
минуты: 1' - 75'
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Краснодар
5 : 2
Ницца
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 59'
Краснодар
5
Ницца
2
минуты: 1' - 59'
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Зальцбург
0 : 1
Краснодар
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 62'
Зальцбург
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 62'