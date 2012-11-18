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Лента
Матч-центр
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Михаэль Шульце
№7
Защитник
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Команда
Кайзерслаутерн
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
19:30
Хоффенхайм
1 : 3
Вольфсбург
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
19:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Вольфсбург
3
был в запасе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:30
Вольфсбург
3 : 1
Байер
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
3
Байер
1
был в запасе