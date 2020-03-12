Пьерр Бенгтссон
№3
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Швеция
Дата рождения
12 апр. 1988 (32) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Копенгаген
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Истанбул Башакшехир
1
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
1
Копенгаген
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Копенгаген
1
Селтик
1
был в запасе