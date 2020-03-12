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Лента
Матч-центр
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Пьерр Бенгтссон
№3
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Швеция
Дата рождения
12 апр. 1988 (32) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2017/2018
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Копенгаген
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Истанбул Башакшехир
1
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
1
Копенгаген
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Копенгаген
1
Селтик
1
был в запасе