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Лента
Матч-центр
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Александер Герндт
№9
Нападающий
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швеция
Дата рождения
14 июля 1986 (33) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Лугано
0 : 0
Мальме
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лугано
0
Мальме
0
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
2 : 1
Лугано
50'
50'
50'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
50'
минуты: 1' - 90'
Мальме
2
Лугано
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лугано
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Копенгаген
1 : 0
Лугано
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Копенгаген
1
Лугано
0
был в запасе