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Лента
Матч-центр
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Карим Ансарифард
№37
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Иран
Дата рождения
3 апр. 1990 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:45
Бернли
1 : 1
Олимпиакос
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Бернли
1
Олимпиакос
1
был в запасе
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:00
Олимпиакос
3 : 1
Бернли
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Олимпиакос
3
Бернли
1
был в запасе
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
Люцерн
1 : 3
Олимпиакос
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
был в запасе
Люцерн
1
Олимпиакос
3
был в запасе
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
Олимпиакос
4 : 0
Люцерн
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Олимпиакос
4
Люцерн
0
был в запасе